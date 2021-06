Sondaggi, Draghi convince 7 italiani su 10. Il premier è sempre più apprezzato

Il governo Draghi continua a fronteggiare le emergenze, da una parte è impegnato nella lotta alla pandemia con la campagna vaccinale che procede a ritmi spediti, ma che necessita di un'ulteriore accelerata in vista dell'estate. Dall'altra cera di fronteggiare la crisi economica del post Covid, grande attenzione è rivolta al fondo europeo, i 209 mld del Recovery Fund, fondamentali per far ripartire il Paese. Mario Draghi e la sua azione di governo - si legge su un sondaggio Ipsos pubblicato sul Corriere della Sera - in ventuno giorni (dal 20 maggio al 10 giugno) sono passati da un indice di gradimento degli italiani del 61,3 a 70,8, quasi 10 punti guadagnati. L’esecutivo nel suo complesso cresce dal 60,2 al 68,8. Risultati che beneficiano della forte accelerazione data alla campagna vaccinale e delle riaperture che hanno creato, almeno in buona parte, le condizioni per un ritorno alla normalità.

Per quanto riguarda i partiti, - prosegue il Corriere - i numeri possono avere un maggior valore se si guarda l’andamento nel corso delle settimane. I trend sono abbastanza chiari: la Lega mostra un lento ma costante cedimento (due punti in meno rispetto a fine maggio), Fratelli d’Italia va in senso opposto (due punti in più), mentre il Pd rimane sostanzialmente stabile (il 20,8 di oggi è lo stesso che registrava ad aprile). Quanto agli altri partiti, tra i principali il Movimento 5 Stelle continua la marcia in discesa e arriva al 14,2 (anche in questo caso, due punti in meno in un mese), mentre Forza Italia con il 9,2 raggiunge il picco più alto dal dicembre scorso.