Sondaggi: Pd a picco, Fdi mette le ali Il sondaggio che terrorizza Letta

Sondaggi elezioni: Lega 12,8%, M5S all'11,7%



Sondaggio Emg per CartaBianca, che ha aperto la prima puntata della stagione con i numeri sulle elezioni del 25 settembre. Il sondaggio parla chiaro: il Centrodestra potrebbe vincere a mani bassi. Non a caso aumenta il divario tra Fratelli d'Italia e il Partito democratico. Più nel dettaglio, il partito di Giorgia Meloni arriva al 23,2 per cento, fermo al primo posto. Segue Enrico Letta: i dem si piazzano al 21,3 per cento. È poi la volta della Lega che ottiene il 12,8 e del Movimento 5 Stelle all'11,7.



Poco più in là Forza Italia. Silvio Berlusconi e gli azzurri si piazzano all'8,4 per cento, con Carlo Calenda e Matteo Renzi - alleati con i loro Azione e Italia Viva - al 7 per cento. I problemi della coalizione di Centrosinistra non sono però limitati al partito di Letta: Più Europa si assesta al 2,1 per cento, Impegno Civico di Luigi Di Maio all'1,3 e l’Alleanza Verdi-Sinistra italiana al 3,4.