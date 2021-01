Sondaggi elezioni, c'è un chiaro vincitore. I nuovissimi numeri (clamorosi)

Centrodestra al 49%, partiti di governo fermi al 37,7%. In caso di elezioni politiche anticipate, al momento, sembra proprio che non ci sia partita. E' il risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.



Primo partito si conferma la Lega di Matteo Salvini con il 25,7%, stabile rispetto al 6 gennaio. Pd in calo dello 0,2 al 20,2%. Fratelli d'Italia al 16,7% (+0,1) e Movimento 5 Stelle al 14,6% (+0,2). Forza Italia scende al 6,6% e cede lo 0,3 mentre Azione di Carlo Calenda balza al 3,6% (+0,4). Liberi e Uguali e Italia Viva entrambi al 2,9%.