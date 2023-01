Sondaggi, Fontana al 45% in Lombardia. La rincorsa di Majorino si è fermata

Sondaggi elezioni Lombardia, Moratti al 19%. Ecco le intenzioni di voto

Manca sempre meno alle elezioni Regionali fissate per il 12 e 13 febbraio. Si voterà, oltre che nel Lazio, anche in Lombardia e qui gli ultimi sondaggi prima dello stop definitivo fanno presagire un successo del centrodestra. C’è molta attesa riguardo alle elezioni in Lombardia, la Regione che dal 1995 in poi ha rappresentato uno dei feudi del centrodestra con le affermazioni di Formigoni, Maroni e Fontana, nella maggior parte dei casi con un vantaggio molto ampio sul centrosinistra. Molti si chiedono - si legge sul Corriere della Sera - se per la principale regione italiana sia giunto il momento di voltare pagina. I risultati del sondaggio odierno di Ipsos, l’ultimo prima che scatti il divieto per la pubblicazione dei sondaggi, sembrano smentire questa ipotesi. Quanto alle intenzioni di voto, Attilio Fontana con il 45% prevale su Majorino, stimato al 33,8%; a seguire Letizia Moratti che si attesta al 19% e Mara Ghidorzi, assai distante con il 2,2%.

Le liste che sostengono Fontana - prosegue il sondaggio Ipsos e lo riporta il Corriere - si avvicinano al 50%, trainate da Fratelli d’Italia (24,9%), mentre la Lega (13,4%) e Forza Italia (6,5%) sono più che dimezzate rispetto alle Regionali del 2018. Le liste a sostegno di Majorino si attestano a 32,5% con il Pd stimato al 18,4%, in lieve flessione rispetto a cinque anni fa, e il M5S all’8,1%, anch’esso dimezzato rispetto al 2018, quando si presentò con un proprio candidato. La lista civica Moratti presidente (8,6%) e Azione-Italia viva (7,5) si attestano al 16,1%.