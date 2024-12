Sondaggi, Forza Italia può superare il 20%. Fiducia oltre il 55% per il vicepremier Tajani. Le tabelle e i numeri

Sondaggi, promosso il segretario di Forza Italia Antonio Tajani



Ottime notizie per Antonio Tajani. Secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, la fiducia degli italiani nel vicepremier e ministro degli Esteri è pari al 55,8%. Un dato molto alto e ben superiore alla somma di tutti i partiti di Centrodestra. Non ha fiducia solo il 44,8% del campione.



Non solo. Il bacino potenziale di voto per Forza Italia, di cui Tajani è il segretario, è tra il 16,6 e il 20,6% e quindi l'obiettivo del 20% alle prossime elezioni politiche più volte annunciato dal titolare della Farnesina è alla portata. La propensione al voto per Forza Italia sale addirittura al 44,6%.



Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, sostanzialmente stabile la maggioranza di Centrodestra. In rialzo il Partito Democratico, in netto calo il Movimento 5 Stelle. Sfiora il 6% Alleanza Verdi Sinistra.













