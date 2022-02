Sondaggi, Ghisleri: "Italiani hanno paura del caro bollette non più del Covid"

Sondaggi, Ghisleri: "I movimenti No Vax sono destinati a sparire"

Gli italiani non hanno più paura della pandemia ma sono preoccupati per l'aumento dei prezzi e per motivi di lavoro. Ne è convinta Alessandra Ghisleri, la direttrice di Euromedia Research che sonda quotidianamente il polso dei cittadini e che ha notato un deciso cambiamento dopo due anni di Covid. Il timore per la malattia è quasi scomparso, se non nei fatti almeno nella testa delle persone. In vista della prossima campagna elettorale i temi per conquistare voti secondo Ghisleri non saranno più quelli legati al Covid, ma l'attenzione dei politici si sposterà sul caro bollette, i problemi legati al lavoro e le difficoltà economiche. "Il tema dell'ecologia - spiega Ghisleri a Libero - sarà cruciale, ma chi vorrà cavalcarlo dovrà tenere presente che la tematica ambientale dovrà andare di pari passo a quella dello sviluppo e nessuno potrà essere lasciato indietro o sacrificato sull'altare della sfida verde".

"Il Covid - prosegue Ghisleri a Libero - non è più l'angoscia del Paese, c'è voglia di ripartire e lasciarselo alle spalle. A meno di un suo ritorno violento, il virus giocherà la sua parte soprattutto lasciando una maggiore richiesta di Welfare e di assistenza: le persone si sono trovate sgomente e sole, hanno bisogno di sentirsi protette. Anche i movimenti No Vax con l'attenuarsi dei rischi legati al Covid sono destinati a sparire, non resterà molto di quei gruppi se il virus diventerà meno aggressivo. I voti del M5s - spiega Ghisleri - sono destinati a frammentarsi ulteriormente. L'elettorato vede i litigi tra Conte e Di Maio più come una questione personale che di partito, ma non è detto che i voti vadano all'opposizione. Bisognerà vedere chi riuscirà ad intercettarli, in molti non hanno gradito la svolta governista".

