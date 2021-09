Sondaggi, Giorgia Meloni accelera: Fdi stacca la Lega di Salvini. Pd-M5S...

Sondaggi, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito politico e cresce fino al 20,7%

Tornano i sondaggi politici dopo la pausa estiva nella rilevazioni e subito emerge un trend interessante: Fratelli d’Italia scatta velocissimo dai blocchi come... Marcel Jacobs nella finale dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il partito di Giorgia Meloni consolida il primo posto, con un trend in crescita di quasi mezzo punto (+0,4% rispetto a inizio agosto) e sale sino al 20,7% delle preferenze stando alla Supermedia YouTrend per Agi (che include sondaggi realizzati dal 26 agosto all’8 settembre).

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini a quasi un punto da Fdi di Giorgia Meloni

La Lega di Matteo Salvini è al secondo posto, ma perde terreno da Fdi: il Carroccio scende sotto il 20%: passa per l'esattezza al 19,8% (-0,4%) e accusa dunque un ritardo di quasi un punto secondo i trend legati a questi sondaggi.

Sondaggi, Pd di Enrico Letta in calo. Sale M5S di Giuseppe Conte

Giù anche il Partito Democratico di Enrico Letta, che perde anch'esso, come la Lega, quattro decimi di punto e passa al 18,7%. In leggera crescita il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (16,2%, un mese fa il M5S era rilevato al 16% nella Supermedia dei sondaggi), mentre Forza Italia passa dal 7,6% al 7,4%. Dietro agli azzurri di Silvio Berlusconi si piazza Azione di Calenda (al 3,6% con un incremento dello 0,2%), poi Italia Viva (il partito di Matteo Renzi sale dal 2 al 2,2%) e Sinistra Italiana (uguale al 2,2% con un +0,1%). Articolo 1 MDP è al 2% (-0,1%), mentre +Europa è stabile all'1,7% e i Verdi crescono all'1,6% (da 1,5%).

Sondaggi, governo Draghi al 72,5% (ma in calo su febbraio 2021)

Le forze della maggioranza che sostengono il governo Draghi, stando alla Supermedia Youtrend, raccoglierebbero in totale il 72,5% dei consensi (in calo di oltre 6 punti rispetto a febbraio). La componente elettoralmente più rilevante della maggioranza è quella giallo-rossa (37,2%), mentre il centrodestra senza FdI viene dato al 27,9% e il polo centrista-liberale di Azione, Italia Viva e +Europa al 7,5%.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 4 settembre), Euromedia (data di pubblicazione: 5 settembre), SWG (date di pubblicazione: 30 agosto e 6 settembre) e Tecnè (data di pubblicazione: 3 settembre).