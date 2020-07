Sondaggi, Giuseppe Conte è il miglior premier italiano degli ultimi 25 anni

Giuseppe Conte è il presidente del Consiglio più amato degli ultimi 25 anni. Non lascia dubbi un sondaggio Demos. Conte è il migior premier dalla seconda Repubblica, "fondata" da Berlusconi nel 1994 ad oggi, al secondo posto c'è proprio il Cav, che in base all'elettorato, passa dal secondo posto (voti di cdx), al primo tra i peggiori (giudizi dell'elettorato di Pd e M5s). Conte piace ad un italiano su 3, raccogliendo il 30% delle preferenze come miglior primo ministro. Berlusconi insegue con il 25%, terzo gradino del podio per Prodi al 10%. Nella classifica dei peggiori si ribalta tutto, con i votanti Pd e M5s che indicano il Cav come il peggiore (29%). Seguito da Mario Monti (18%) e Matteo Renzi (15%).

Conte - si legge su Repubblica - è, ovviamente, favorito da ragioni “storiche”. In quanto è il premier del presente. In carica da oltre due anni. Ha, infatti, presieduto due diverse coalizioni. In particolare, è il più apprezzato dagli elettori del M5s, che lo hanno espresso, dopo le elezioni del 2018. E confermato, dopo la crisi e la formazione del nuovo governo, poco meno di un anno fa. Ma è valutato con favore dagli elettori di tutti i principali partiti. Di maggioranza e di opposizione. Non solo perché ha governato coalizioni diverse. Anzi, questo potrebbe costituire un fattore negativo, per chi oggi sta dall’altra parte. Conta, soprattutto, il ruolo di riferimento comune che ha assunto durante l’emergenza del Coronavirus. Quando è divenuto la guida di un “governo di emergenza”.