Sondaggi, Giuseppe Conte leader dell'M5S per gli elettori 5 Stelle

Giuseppe Conte leader M5S: lo dicono gli elettori (il 32%) che hanno votato per 5 Stelle alle politiche del 2018 nel nuovo sondaggio Swg per il tg La7 di Enrico Mentana. Dietro al premier si piazza, staccato, Di Battista con il 18%, quindi Luigi Di Maio al 14%.

Gli ex elettori M5S invece votano Alessandro Di Battista (al 21%), davanti proprio al premier Giuseppe Conte (14%). Escludendo l'ipotesi Giuseppe Conte invece gli elettori dell'M5S dicono Luigi Di Maio (29%), mentre gli ex 5 Stelle puntano su Fico (17%) che batte in volata Di Battista (16%).

SONDAGGI SWG PER IL TG LA7 DI ENRICO MENTANA



SONDAGGI, LEGA DI SALVINI E PD STABILI. GIU' FRATELLI D'ITALIA E M5S