Sondaggio, gli italiani bocciano la scelta della Meloni: "Taglia le accise"

Sondaggio: caro carburante, il 76% degli italiani chiede il ritorno dello sconto sulle accise

Il 76% degli italiani chiede a gran voce al governo di reintrodurre uno sconto sulle accise sui carburanti come quello appena rimosso.

Tra questi il 50,8% vorrebbe che il taglio restasse in modo permanente.

È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 10 e il 12 gennaio 2023.







Sondaggio, media e covid

Nelle ultime settimane tv e giornali hanno riportato l'attenzione sull'emergenza Covid dopo che la Cina ha riaperto le frontiere. Per il 33,2% i media stanno trattando questo tema in modo equilibrato, per il 33% lo stanno sottovalutando mentre il 29,3% li accusa di generare eccessivo allarmismo.





Sondaggio, farina di insetto in Europa: italiani contrari

Entro la fine di gennaio potranno essere venduti in tutta l'Unione Europea alimenti a base di farina di insetto. L'idea non fa impazzire gli italiani. La maggioranza si dice infatti contraria all'introduzione di questo tipo di farina: per il 33,7% si tratta di un alimento completamente estraneo al nostro gusto e alla nostra tradizione mentre il 29,1% teme che tutti saremo costretti di fatto a consumare tale farina attraverso l'aumento dei prezzi degli altri cibi. Appena il 3,4% approva l'utilizzo di questa farina in sostituzione di altri alimenti mentre il 27,2% è a favore della libertà di scelta.





Sondaggio, indice di fiducia a Giorgia Meloni al 44

Intanto l'indice di fiducia della premier Meloni si attesta al 44%.





Sondaggio: Fratelli d'Italia sfiora il 29%

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno tutti i partiti di centrodestra in crescita rispetto alla precedente rilevazione: Fdi è al 28,8%, la Lega all'8,6% e Forza Italia al 7,1%. In calo le forze di centrosinistra e moderate: M5S è al 17,5%, il Pd stabile al 16,3%, Azione/Italia Viva all'8%, Sinistra Italiana/Verdi al 3,2%. Chiudono +Europa al 2,5%, Italexit al 2,4%, Unione Popolare all'1,5 e Italia Sovrana all'1,4%.