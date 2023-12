Sondaggi, governo contro Magistratura. Ecco con chi stanno gli italiani. VOTA

Vince il governo, anche se non di molto



La stragrande maggioranza degli italiani pari al 67,8% ritiene che sia in atto uno scontro tra il governo Meloni e la Magistratura. E' il dato principale del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, per Affaritaliani.it. Non la pensa così solo il 32,2% del campione.

Anche se non di molto, gli italiani stanno dalla parte del governo con il 35,6%. Con le toghe il 33,8% mentre il 30,6% degli italiani si dichiara indeciso.

Tra i partiti, calano leggermente i principali partiti di Centrodestra, Pd sempre sotto il 20%. M5S al 16,2%. Calenda batte nettamente Renzi.