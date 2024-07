Sondaggi, Le Pen si allontana molto dalla maggioranza assoluta

Si mette male per Le Pen in vista del secondo turno. Il Rassemblement National sempre più lontano dalla maggioranza assoluta, con la fatidica quota 289 che diventa un miraggio: secondo un ultimo sondaggio Ipsos per Le Monde, al Rn e agli alleati Républicains di Ciotti andrebbero fra 175 e 205 seggi.

Per la prima volta, la cifra bassa della forbice di Rn coincide con la massima del Nuovo Fronte Popolare della gauche, accreditato di 145-175 seggi. In netta crescita, rispetto ai precedenti sondaggi, anche i macroniani di Ensemble, che arriverebbero fra i 118 e i 148 seggi; e anche i Républicains senza Ciotti, fra i 57 e i 67 seggi.