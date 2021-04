Sondaggi Lega, che botta per Salvini. Ecco, invece, chi sale. I dati

CHI VOTERESTI IN CASO DI ELEZIONI POLITICHE?



Il PD risale e arriva al 19,4%. La Lega torna ai livelli di maggio 2018. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Cerca di risalire il PD dopo un lungo periodo di crisi seguito alle improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti. Nell’ultima settimana ritorna al 19,4%, lo stesso livello a cui era circa 2 mesi fa, in febbraio. Non riesce ad arrivare però al 20%, se non per Ipsos. E tuttavia consolida il secondo posto, visto che il Movimento 5 Stelle perde terreno e scende al 16,6% e Fratelli d’Italia non si muove di molto ed è attualmente al 17,8%.

Sempre prima, ma toccando un nuovo record negativo, la Lega, al 22,5%. Era dal maggio 2018 che non scendeva a un livello così basso.

Risale invece di mezzo punto Forza Italia, ora al 7,6%.

Tra i partiti più piccoli gli ex partiti di LeU sono complessivamente al 3,4%, stabili, come Azione che è ferma al 3,1%. Mentre Italia Viva, al 2,4%, tocca un nuovo minimo.