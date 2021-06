Sondaggi: Lega, FdI o Pd...chi è davvero primo? Ecco la risposta

"E' impossibile dire oggi chi è il primo partito italiano. Le differenze tra Lega, Fratelli d'Italia e Partito Democratico sono così piccole che l'unica cosa che si può affermare è che abbiamo tre forze politiche affiancate". Lo afferma ad Affaritaliani.it il sondaggista Renato Mannheimer (Eumetra), dopo che nell'ultimo weekend ci sono stati molti sondaggi e non pochi colpi di scena. "In particolare, come Ipsos sa perfettamente (l'ultimo sondaggio Ipsos dà il Pd in testa al 20,8%, seguito da FdI al 20,4 e solo terza la Lega con il 20,1), una differenza di 0,4% e una di 0,7 sono al di sotto del margine di approssimazione statistica e quindi non si può fare alcuna considerazione politica in base a questi numeri. I tre partiti sono appaiati al vertice ed è una gara molto divertente".

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Mannheimer spiega: "Sono staccati e in costante discesa, vedremo che cosa saprà fare Giuseppe Conte ma il suo lavoro sarà estremamente difficile. I 5 Stelle continuano a perdere voti e penso che alle prossime elezioni la loro percentuale sarà inferiore a quella che vediamo oggi nei sondaggi, intorno al 10".

Forza Italia? "Si riprende stabilmente. Silvio Berlusconi ha ancora un suo ruolo, è un grande personaggio politico e, malgrado l'età e la malattia, mantiene un suo pubblico di fedelissimi, anche se ovviamente non ha più le energie di un tempo". Coraggio Italia, la nuova formazione di Toti e Brugnaro, "ha più chance nel dibattito parlamentare romano che non sul territorio. Radicarsi è estremamente difficile". Infine il progetto di rassemblement liberaldemocratico lanciato da Carlo Calenda che, conclude Mannheimer, "è su posizioni minoritarie e i voti non si sommano mai. Potrebbe arrivare al massimo al 4-5%".