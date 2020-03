Sondaggi: Lega in rialzo torna sopra quota 30%. I dati: chi sale e chi scende

"L’ultima cosa che mi interessa in questi giorni, con 7.503 morti in tutto il Paese, sono i sondaggi. Stiamo cercando di fornire mascherine, camici e bombole di ossigeno agli ammalati, tutto materiale che purtroppo da Roma non arriva, questo ci interessa", premette Matteo Salvini intervistato da Affaritaliani.it.



Poi il segretario della Lega - commentando il sondaggio uscito oggi, 26 marzo, di EMG-Acqua che vede la Lega in crescita negli ultimi sette giorni dal 29,7 al 30,1% - afferma: "Seconda settimana di crescita. Evidentemente è apprezzato il lavoro di nostri governatori e sindaci, nonché tutte le proposte concrete su sospensione di mutui e affitti, su tempi certi per stipendi e cassa integrazione, su un fondo nazionale per Partite Iva, precari, stagionali e lavoratori autonomi, tutti 'dimenticati' nei decreti del governo".



Il sondaggio, realizzato tra il 24 e il 25 marzo con un totale di contatti pari a 2.000, vede il Pd in calo al 21% (-0,3), il Movimento 5 Stelle in rialzo al 14,9% (+0,2) e Fratelli d'Italia in crescita al 12,7%.



IL SONDAGGIO: TABELLA