Sondaggi M5S, dopo l’addio di Di Maio crollano i pentastellati: - 4%

Da quando Luigi Di Maio ha lasciato la guida del MoVimento 5 Stelle, i pentastellati hanno perso quasi 4 punti. È il clamoroso dato che emerge dal sondaggio Ipsos diffuso ieri dal Corriere. Oggi, secondo le intenzioni di voti, i grillini sono al 14 per cento, mentre il 20 dicembre scorso erano stimati al 17,7 per cento. Dal quartier generale M5S nessuna reazione ufficiale al crollo, insomma bocche cucite nel movimento. Anche se tra i parlamentari grillini c’è chi fa notare che “questo dato deve farci riflettere molto sul futuro del movimento e sulla necessità di avere una leadership forte”. Rimane intanto il mistero degli Stati Generali. Ad oggi, infatti, non c’è ancora una data ufficiale...