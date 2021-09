Sondaggi, Manfredi a Napoli stacca Maresca di 16 punti. M5s primo partito

Sondaggi, Manfredi a Napoli stacca Maresca di ben 16 punti

Mancano ormai meno di 20 giorni alle elezioni amministrative, fissate per il 3 e il 4 ottobre. La città dove l'alleanza tra Pd e M5s sembra funzionare meglio è Napoli. Il candidato congiunto Gaetano Manfredi - si legge sul Corriere della Sera - è nettamente in testa nei sondaggi, stando all'ultimo rilevamento Ipsos, molto staccato, addirittura 15 punti indietro, c'è il rivale del cenytrodestra Catello Maresca, accreditato del 29,5%, ben 16 punti sotto all'ex ministro dell'Università, stimato intorno al 45,5%. sulla base dell’elenco comprendente tutte le liste, il M5S con il 18,6% delle preferenze nel sondaggio odierno prevale sul Pd (17,4%), sulla lista Manfredi Sindaco (8%) e su Fratelli d’Italia (7,1%).

In campo - prosegue il Corriere - ci saranno sette candidati, di cui il più conosciuto (85%) è l’ex sindaco ed ex presidente della regione Antonio Bassolino sostenuto da liste civiche che portano il suo nome. A seguire nella graduatoria della notorietà si collocano il candidato del centrodestra Catello Maresca (76%), poi Gaetano Manfredi, sostenuto dal centrosinistra e dal M5S (74%), quindi Alessandra Clemente, l’ex assessore comunale alla Polizia municipale, Patrimonio e Giovani dell’amministrazione de Magistris e Matteo Brambilla, consigliere comunale ex esponente del M5S (59%).