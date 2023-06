Sondaggi, Meloni straccia Schlein. Giorgetti ministro più amato. E... I dati

Sondaggi, la top five dei ministri del governo Meloni

E' Giancarlo Giorgetti il ministro del governo Meloni più apprezzato dagli italiani. Il titolare dell'Economia si impone in prima posizione con il 53% di fiducia (stabile). E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Un terzetto in seconda posizione con il 52%: Antonio Tajani (Esteri), in discesa come Adolfo Urso (Made in Italy) e Matteo Salvini (Trasporti e Infrastrutture), in crescita.



Balzo di Giorgia Meloni nella sfida diretta con Elly Schlein. La presidente del Consiglio in una settimana, dopo i ballottaggi, sale al 61,7% con un più 1,4% mentre la segretaria del Pd crolla al 38,3% (-1,4). Tra i partiti, salgono Fratelli d'Italia e la Lega, il Pd perde ancora terreno e scivola al 19,3%. In calo anche il M5S.



LE TABELLE