Sondaggi, Meloni vola al 51%, seconda solo a Draghi. Maglia nera per Renzi

Come voterebbero gli italiani oggi? FdI, dopo i risultati delle regionali, sale al 31,1%. Si riduce il divario tra M5S (17,2%) e PD (16,9%)

L'Osservatorio politico nazionale ha pubblicato le intenzioni di voto degli italiani, dopo le elezioni nelle due più importanti regioni italiane, Lombardia e Lazio, nelle quali ha trionfato la destra.

L'indagine è stata effettuata attraverso la somministrazione di un questionario su un campione di 1.000 persone maggiorenni, dal 15 al 21 febbraio 2023.

Come voterebbero oggi gli italiani?





Fratelli d'Italia, dopo i risultati delle regionali, sale al 31,1%. Si riduce il divario tra M5S (17,2%) e PD (16,9%), che al momento viaggiano appaiati.

La fiducia nel governo Meloni si attesta sul 50%, in calo rispetto alla fiducia nel precedente governo Draghi, ma in aumento rispetto al governo Conte. Ad avere più fiducia nel governo Meloni sono gli uomini (52% contro il 47% delle donne), dai 65 anni in su (64%).

Naturalmente, per l'89% sono italiani collocati politicamente a destra, contro il 4% di chi si colloca politicamente a sinistra.

La fiducia degli italiani nei leader politici





Riguardo ai leader politici, invece, la Presidente Meloni gode del 51% di fiducia, superata solo da Mario Draghi (61%) e seguita a distanza da Conte (36%) e Bonaccini (30%). L'ultimo posto in classifica per la fiducia degli italiani nei leader politici va a Matteo Renzi, con il 13% dei voti.

Salvini, Calenda, Berlusconi, Schlein e Fratoianni stanno in mezzo, e oscillano tra il 26 e il 17% di gradimento da parte degli italiani.