Sondaggi ministri, chi è il più amato la top five. Sorprese tra i partiti...

Sondaggi ministri, Giorgetti resta il più amato del governo Meloni



Seppur in calo, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, si conferma il ministro più amato del governo guidato da Giorgia Meloni. E' il principale risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.



In seconda posizione balzano Matteo Salvini e Adolfo Urso, in crescita rispetto alla rilevazione precedente. Conquistano la terza posizione Anna Maria Bernini e Matteo Piantedosi. Quarto posto in calo Francesco Lollobrigida. Giù la fiducia anche nel Guardasigilli Carlo Nordio, quinto al 50%.

La fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni scende dal 52,1 al 51,8% in una settimana. Tra i partiti Fratelli d'Italia scende al 28,5%, continua il buon momento della Lega (9,5%), in ripresa Forza Italia. Tornano a scendere Pd e Azione-Italia Viva, stabile al 17,8% il Movimento 5 Stelle.