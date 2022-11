Sondaggi: un partito va sempre più giù, un altro corre. I nuovi numeri

Giuseppe Conte (M5S) ed Enrico Letta (Pd): sorpasso in vista

Aumenta il vantaggio del M5S sul Pd, ora è di mezzo punto. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Sono più del solito gli istituti di sondaggio che la scorsa settimana si sono cimentati nella raccolta delle intenzioni di voto per i partiti italiani.

Una delle tendenze che da settimane si intravedono attraversare l’elettorato trova ulteriore netta conferma: è il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Pd. Il primo è ora al 17,3%, mezzo punto più avanti del partito di Letta.

Nella maggioranza prosegue l’incremento di Fratelli d’Italia, che questa settimana però avanza di poco e non va oltre il 29,5%. La Lega, invece, scende dall’8,7% all’8,4%, e Forza Italia recupera due decimali ma rimane sotto il 7%.

Non è stata una buona settimana per Azione/Italia Viva, che è in calo e torna ai valori delle politiche, al 7,8%, mentre Sinistra Italiana/Verdi è stabile al 3,6% e +Europa scende al 2,6%.