Sondaggio: ok alla linea dura contro le ong, ma cala la fiducia in Meloni

Sondaggio: M5S davanti al Pd di un punto e mezzo



La maggioranza assoluta degli italiani - il 56,7% del campione - appoggia la linea dura del governo Meloni e in particolare del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi contro le ong che portano i migranti in Italia. Contro l'esecutivo si esprime il 43,3% degli intervistati. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

C'è però una doccia fredda per Giorgia Meloni, appena rientrata dal G20 di Bali. Per la prima volta dalle elezioni del 25 settembre la fiducia nella presidente del Consiglio è calata: dal 54,1% della scorsa settimana al 54%. Si interrompe così il trend di costante crescita.

Tra i partiti, Fratelli d'Italia si conferma prima forza politica con il 28,5%. Restando nel Centrodestra la Lega (8,4%) è davanti a Forza Italia (7,4%). Il Movimento 5 Stelle si conferma nettamente al di sopra del Pd: 18,1% contro il 16,6% dei Dem. Azione-Italia Viva al 7,9%.