Sondaggi, partito Conte: ecco quanto vale. Mannheimer azzarda che... I trend

Sondaggi, partito Conte: ecco quanto vale. Per Mannheimer..

Quanto vale il partito di Giuseppe Conte nei sondaggi? Per Renato Mannheimer "tra il 5 e il 10%". Ma precisa che "questo è un azzardo, un'opinione, non calcolo scientifico". Vediamo l'analisi del sondaggista e sociologo sul possibile movimento politico dell'ex premier se dovesse rompere con Beppe Grillo e il M5S.

"La cosa non è semplice perché Giuseppe Conte gode di una grande popolarità che si è guadagnato mentre era presidente del Consiglio". Lo dice all'Adnkronos Renato Mannheimer, sondaggista e sociologo, riguardo al valore elettorale che assumerebbe un possibile partito di Giuseppe Conte, qualora si verificasse una definitiva rottura con Beppe Grillo. "Ha avuto vertici enormi di popolarità - prosegue -, tanto che a suo tempo, mentre era premier, un suo partito era stato stimato da qualcuno al 20%. Non essendo più presidente, la sua popolarità diminuisce ma resta ancora alta. Certo, le elezioni sono tra molto tempo, 2 anni, e conservare senza ruoli questo livello di popolarità per due anni è un'operazione difficile. Magari Conte ci riesce, ma è difficile. È molto complicato dire quale sarebbe il voto per un possibile partito di Conte nelle elezioni tra due anni, ma se devo fare un azzardo direi tra il 5 e il 10%. Ma questo è un azzardo, un'opinione, non calcolo scientifico. Bisogna vedere come si muove". "Conte è piuttosto bravo a muoversi e a comunicare e potrebbe fare grandi cose. Ma ricordiamoci sempre l'esempio di Monti che sbagliò la comunicazione quando fece la sua lista e perse tutta la popolarità acquisita", conclude.