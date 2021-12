Sondaggi, Pd vola: Letta stacca Salvini. Meloni giù. Attenti alla lista No-Vax

Sondaggi, Pd di Letta vola. Salvini allunga su Giorgia Meloni. M5S giù

Il Pd di Enrico Letta vola sempre più in alto: dal 21% al 22,4% in un mese secondo i sondaggi Ixè del 20 dicembre 2021. I Dem fanno il vuoto con la Lega di Salvini al secondo posto (in crescita: dal 18,8% al 19,1%). In discesa Fratelli d'Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni è al 17,4% (era al 18%). Ancora più giù il M5S fi Giuseppe Conte che si attesta al 16,4% (era al 18% come Fdi a novembre).

Molto bene Forza Italia che cresce sino al 9,2% (gli azzurri di Berlusconi erano all'8,3%), mentre Azione di Calenda è a quota 3,4% (-0,5%). Quindi Art.1 (2% da 2,1), Sinistra Italiana (1,6%, era al 2%) e Italia Viva (1,6%, a novembre era all'1,9%).

Sondaggi, Lista No-Vax al 5,5%. M5S davanti a Fratelli d'Italia

Attenzione alla Lista No-Vax che nei sondaggi Ixé varrebbe il 5,5%. E se dovesse 'iscriversi alla corsa' modificherebbe gli equilibri tra gli altri partiti. In quel caso il Pd sarebbe al 22,1%, Lega al 17%, Fratelli d'Italia al 15,2% superati dal Movimento 5 Stelle (al 15,8%) e Forza Italia all'8,9%. Stabile Azione di Calenda che in ogni caso i sondaggi lo danno al 3,4%.