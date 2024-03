Sondaggi, quasi due italiani su tre stanno con le forze dell'ordine

Sondaggi, Fratelli d'Italia ancora in calo. Chi sale e chi scende. Le tabelle

Il 62,4% degli italiani ha fiducia nelle forze dell'ordine. Una maggioranza assoluta netta e chiara che non lascia spazio a dubbi nei giorni delle polemiche sollevate soprattutto dai partiti di sinistra, Pd e non solo, per i fatti di Pisa e Firenze e anche alla luce delle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'uso del manganello. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Non ha fiducia nelle forze dell'ordine solo il 37,6% del campione.



Alla domanda se serva maggiore libertà o maggior disciplina e rigore per le manifestazioni pubbliche dei cittadini, la maggioranza relativa degli italiani (45,4%) risponde che va bene così come è oggi. Ma tra le due opzione a prevalere con il 29,7% è la richiesta di maggiore rigore contro il 24,9% di maggiore libertà.



Tra i partiti, continua il calo di Fratelli d'Italia nettamente sotto il 29%. Lega stabile e anche in rialzo Forza Italia. Pd oltre il 20% e M55S sopra quota 16%. Superano lo sbarramento del 4% previsto per le elezioni europee Alleanza Verdi Sinistra e Azione. Ampiamente sotto Italia Viva.