Sondaggi: sorpasso confermato, clamoroso. Altri dati choc. Eccoli (nuovissimi)

Il Partito Democratico continua ad accorciare lo svantaggio dalla Lega nel consenso ai partiti. Nell'ultima settimana il PD ha guadagnato 0,4% sul partito di Matteo Salvini mentre continua la scalata di Fratelli d'Italia ormai terzo partito italiano. Lo evidenzia il sondaggio Monitor Italia realizzato dall'Istituto Tecne' in collaborazione con l'agenzia Dire con interviste effettuate il 19 e 20 marzo.



La scorsa settimana la Lega aveva 6,7% di vantaggio sul PD (28,7% a 22%) ma il dato dopo sette giorni e' sceso al 6,3% (28,6% a 22,3%). Fratelli d'Italia opera il sorpasso sul M5S come terzo partito del Paese. Dopo averlo raggiunto la settimana scorsa (i due partiti erano appaiati al 13,7%), ora FDI e' al 14,1%, stabile il M5S. Piccoli movimenti per gli altri partiti: Forza Italia (+0,2%) e' al 6,8%, Italia Viva (perde 0,3%) al 3%, Sinistra (+0,2%) al 2,6%, Azione (-0,2%) ora ad 1,8%.



LA TABELLA CON LE PERCENTUALI