Sondaggi, sorpasso della Lega su Fdi. Pd primo partito, in risalita il M5s

Sondaggi, Pd in testa con il 20,7%. Salvini si riprende il secondo posto

I partiti di maggioranza e opposizione lavorano da settimane per cercare un'intesa comune sul nuovo capo dello Stato. La partita del Quirinale sarà decisiva per le sorti di questo governo. La candidatura di Draghi per il Colle apre nuovi scenari e le elezioni politiche si avvicinano sempre più. In questo quadro di incertezza - si legge sul Corriere della Sera - in base all'ultimo sondaggio Ipsos lo scenario politico di fine anno mostra qualche segnale di cambiamento rispetto al mese di novembre. Il dato più significativo è rappresentato dalla diminuzione dell’«area grigia» costituita da astensionisti e indecisi che torna al di sotto del 40%, attestandosi al 39,5 (-2%). Cambia anche la graduatoria dei partiti, con il controsorpasso per il secondo posto della Lega (20,1%, in aumento di un punto) su FdI (18,8%, in flessione di un punto), mentre il Pd si conferma in testa con un dato stabile (20,7%).

Al quarto posto - prosegue il Corriere - c'è il M5s con il 16,4%, in aumento dello 0,9%, seguito da Forza Italia con l’8,7%. Gli altri partiti si attestano tutti sotto il 3% e alcuni di questi, in vista delle prossime elezioni, potrebbero essere indotti ad aggregarsi per poter superare la soglia di sbarramento del 3% nel futuro Parlamento che, è bene ricordarlo, sarà ridotto di un terzo dei suoi componenti. Per quanto rigurda, invece, l'apprezzamento dell’operato del governo e del premier, il sondaggio fa registrare un arretramento rispetto ai dati di novembre, infatti l’indice di gradimento dell’esecutivo è in diminuzione di quattro punti (da 63 a 59) e quello per il presidente Draghi di due punti (da 64 a 62).

LEGGI ANCHE

Ecco la nuova villa di Berlusconi a Roma (ci visse Zeffirelli): FOTO e VIDEO

Covid, Altamedica: "72% dei positivi è vaccinato, mRNA inefficace"