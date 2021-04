Sondaggi, sorpasso inatteso. Nuovi numeri, cambia tutto. Partiti, chi vince

Sondaggi partiti: Noto, centrodestra al 51%, Centrodestra al 51% e Centrosinistra al 39.5%, ma al netto di Azione, verdi e +Europa: emerge dal sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Noi con l'Italia, partito che si attesta al 2%.

La rilevazione dà la Lega al 23,5%, Fdi al 17%, Fi al 6,5%, Nci al 2% come Cambiamo!.



Nel centrosinistra il Pd e' il primo partito con il 19% seguito da M5S al 16,5, da Iv al 2,5% e da Leu all'1,5. Quanto agli altri, Azione di Carlo Calenda e' al 3%, i Verdi-Europa Verde all'1,5, +Europa all'1 e gli altri al 4%.



Il sondaggio e' stato effettuato su 2.000 soggetti disaggregati per sesso, eta', ed area di residenza in relazione ai dati Istat della popolazione italiana over 18. Margine di errore (livello di affidabilita' 95%) +/- 3.3%. Metodo di intervista: CATI CAWI; Tipo di questionario: strutturato; Elaborazione dei dati: SPSS 19.0.