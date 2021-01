Sondaggi, svolta: due partiti salgono, uno improvvisamente frena. Cambia tutto

Sondaggi, ecco perché i dati cambiano

Svolta nella Supermedia dei sondaggi. Quella di questa settimana mostra un "riassestamento" rispetto ai dati di inizio anno: gli istituti che hanno pubblicato sondaggi sono passati da 4 a 7, e uno degli effetti è un riequilibrio che tende a favorire i partiti medio-grandi e a ridimensionare quelli piccoli.

Sondaggi, che cosa succede a a Pd e M5S

Si spiegano cosi' i saldi positivi di Pd (+0,3) e M5s (+0,6), che tornano su valori piu' in linea con quelli con cui hanno chiuso il 2020. Vi sono pero' due dati indicativi: quello di FdI, che per la terza settimana consecutiva fa registrare lo stesso identico valore (16,3%) e ormai non fa piu' registrare variazioni significative da ottobre.

Sondaggi, spiegato il trend di Giorgia Meloni. E Forza Italia...

Cio' potrebbe suggerire che almeno in questa fase la crescita del partito di Giorgia Meloni si sia fermata. Il secondo dato e' la crescita consistente di Forza Italia, che sembra beneficiare di una ritrovata centralita' nel gioco politico dopo l'apertura della crisi, in virtu' del suo ruolo in Parlamento. Per contro, e' da rilevare come, nella sfida tra Conte e Renzi andata in scena nelle ultime settimane, non sembrano aver tratto benefici misurabili ne' il premier ne' Italia Viva.

Sondaggi ultime news, i dati della settimana

SUPERMEDIA LISTE

Lega 23,6 (+0,1) PD 19,9 (+0,3) FDI 16,3 (=) M5S 14,8 (+0,6) Forza Italia 8,2 (+0,8) Azione 3,6 (-0,3) La Sinistra 3,4 (+0,2) Italia Viva 3,1 (-0,2) +Europa 1,9 (-0,2) Verdi 1,6 (-0,4) SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO Maggioranza di governo 41,2 (+0,9) Opposizione di centrodestra 49,0 (+0,8) SUPERMEDIA COALIZIONI POL18 Centrodestra 49,0 (+0,8) Centrosinistra 28,5 (-0,5) M5S 14,8 (+0,6) LeU 3,4 (+0,2) Altri 4,3 (-1,1) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (14 gennaio)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi e' una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 14 al 27 gennaio dagli istituti Demopolis, EMG, Euromedia, Ipsos, Noto, SWG e Tecne'. La ponderazione e' stata effettuata il giorno 28 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.