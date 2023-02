Sondaggi Swg, tutte le novità della settimana. Eccole

Sondaggi elettorali Swg su La7: guarda le tabelle

Ecco tutte le novità dell'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana: Fratelli d'Italia si mantiene costante e prende il 31% delle preferenze. Recupera la Lega di Matteo Salvini che raggiunge quota 9,3% in rialzo dello 0,4%. Bene anche Forza Italia che incassa il 6,2% contro il 6,1% di settimana scorsa. In calo Azione-Italia al 7,4%. Scende anche il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte al 17%, contro il 17,7% di sette giorni fa. Dal fronte dell'opposizione recupera solo il Pd di Enrico Letta che guarda lo 0,7%, attestandosi al 15,8%.