Sondaggi, un grande partito continua a crollare. Un altro fa un balzo

Fratelli d'Italia perde ancora terreno e scivola al 26,6%. E' il dato principale del sondaggio Swg per il tg de La7. Balzo del Pd oltre quota 20%. In calo i 5 Stelle, leggero rialzo per la Lega e stabile Forza Italia. Verdi-Sinistra, Stati Uniti d'Europa e Azione oltre la soglia di sbarramento del 4% prevista per le elezioni europee.