Sondaggi, un grande partito continua a perdere voti. Ultimissimi dati inediti

Europa, il sondaggio di Affaritaliani.it a quaranta giorni dalle elezioni

Il 52,8% degli italiani, in vista delle elezioni dell'8-9 giugno, ritiene che ci sia bisogno di più Europa mentre ben il 47,2% chiede meno Europa. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Ma il dato più clamoroso è un altro. Pensando agli ultimi provvedimenti presi da Bruxelles (case green, sto ai veicoli inquinanti etc...) la maggioranza assoluta, ampia e netta degli italiani - il 61,3% - ritiene che in questo momento l'Europa sia una nemica dell'Italia e degli italiani. Solo il 38,7% del campione vede l'Ue come un'amica.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia perde ancora terreno ed è nettamente sotto il 29%. Pd stabile al 19%, i 5 Stelle confermano il 16,2%. Lega al 9% tallonata da Forza Italia all'8,5%. Oltre la soglia di sbarramento del 4% prevista per le elezioni europee Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi Sinistra. A rischio Siamo Europei (Calenda) al 3,9%.