Sondaggi,calano gli oppositori a Conte. Meloni piace sempre più e Speranza arriva al 40%

L'emergenza Coronavirus non si arresta. La concentrazione del governo è tutta sul Covid-19 e sulle misure per sconfiggerlo. Questo aspetto piace agli italiani. La fiducia per il governo sale dal 44 al 71%, mentre il consenso personale per il Presidente del Consiglio cresce dal 52 al 71%. Tendenze analoghe rivelano le opinioni sui suoi ministri: in particolare, Roberto Speranza, alla guida del dicastero della salute, vede incrementare i suoi apprezzamenti dal 26 al 40%. Si tratta di valutazioni che riflettono il giudizio positivo circa le misure adottate dall’esecutivo.

Per quanto riguarda i partiti il sondaggio dell'Atlante politico fotografa una situazione di stallo con poche oscillazioni, a farne le spese sono soprattutto gli oppositori di Conte, la Lega di Salvini (28,8%) e Italia Viva di Renzi (3,3%). Il Pd raggiunge il 21%, il M5s il 14.6%, pochi decimali in più per i due alleati di governo, rispetto a febbraio. L’apprezzamento del governo - spiega Repubblica - è quasi unanime fra gli intervistati di sinistra e di centro-sinistra, e in generale tra chi si dice orientato a votare per il Pd o per il M5s. Questa opinione tende quasi a dimezzarsi nelle aree di destra e di centro-destra, in particolare presso l’elettorato leghista (40%).

Nell’ambito dell’opposizione, nel frattempo, i rapporti di forza stanno cambiando in modo significativo. Dopo le Europee, la Lega è scesa dal 35.3% dello scorso luglio al 28.8%. Un trend inverso ha caratterizzato FdI, che ha visto più che raddoppiare le intenzioni di voto, raggiungendo il livello del 13.5%. Mentre il gradimento della sua leader, Giorgia Meloni (52%), ha superato nettamente quello per Matteo Salvini (46%). L’apprezzamento per il segretario leghista, d’altra parte, non è molto diverso da quello nei confronti di Attilio Fontana (42%) e Luca Zaia, (48%), i presidenti di due tra le regioni più investite dall’epidemia e più in vista sui media.