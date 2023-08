Sondaggio, Affaritaliani.it detta l'agenda d'autunno al governo Meloni

Partiti: cala Fratelli d'Italia, sale ancora la Lega

Lavoro e salari troppo bassi è la prima delle priorità per gli italiani che dovrebbe affrontare il governo al rientro dalla vacanze estive. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. In seconda posizione, tra le priorità, inflazione e caro prezzi. Al terzo posto l'immigrazione clandestina. Come regalo la maggioranza assoluta degli italiani sceglie un buono spesa al supermercato per un mese.

Nelle intenzioni di voto Fratelli d'Italia perde qualcosa e scivola al 29,2%. La Lega sale ancora al 10,3%. In calo Forza Italia, Partito Democratico appena sopra il 20% e Movimento 5 Stelle al 15,9%.