Sondaggio, gli italiani: Draghi non deve andare a guidare la Nato

Guerra Ucraina, sondaggio: 3 italiani su 10 preferiscono Putin a Zelensky



Gli italiani bocciano senza appello l'ipotesi che il presidente del Consiglio Mario Draghi diventi il nuovo segretario generale della Nato. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Contrario ben il 72,6% del campione, a favore solo il 27,4%.



Alla luce degli ultimi avvenimenti politici e delle lite nella maggioranza su diversi fronti, la fiducia in Enrico Letta resta la più alta con il 38,2% ma in calo dello 0,3. Al secondo posto Giorgia Meloni con il 37,8% in rialzo dello 0,6. Cresce anche Matteo Salvini, terzo con il 37,3% di fiducia (+0,2). Al quarto posto Giuseppe Conte con il 35,2% e un incremento dello 0,9 rispetto all'ultima rilevazione. Da segnalare anche la crescita dello 0,5% della fiducia in Silvio Berlusconi.



Infine il conflitto in Ucraina. Il 71,2% degli italiani sta con Zelensky, presidente ucraino, mentre il 28,8% del campione si schiera con l'uomo forte del Cremlino Putin.





