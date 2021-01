Sondaggio, la crisi cambia i voti. Un partito vola, altri giù. Numeri inattesi

CHI VOTERESTI IN CASO DI ELEZIONI POLITICHE? CLICCA QUI E PARTECIPA AL SONDAGGIO ONLINE



Stabile la Lega, nettamente il primo partito, in calo il Pd, crescono Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, scivola Forza Italia, salgono Azione, Liberi e Uguali e Italia Viva. Sono i principali risultati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.