Sondaggio partiti: numeri di oggi, molte novità. Le tabelle con i dati

Sondaggio, Pd primo partito con il 20,7%



Il Pd balza dell'1% e diventa la prima formazione politica italiana con il 20,7%. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Analizzando i dati, il partito guidato da Enrico Letta è fortissimo tra i giovani (under 25) e tra le donne mentre, per quanto riguarda le professioni, il Pd fatica tra imprenditori e lavoratori autonomi in genere. Invece, a sorpresa rispetto a quanto detto ultimamente, torna nettamente primo tra gli operai.



Sondaggio, Lega cala ma resta la seconda forza



La Lega perde l'1% secco ed è il secondo partito al 19,8%. Il Carroccio è nettamente più forte tra gli uomini che tra le donne e tra gli over 55 rispetto ai giovani. Per quanto riguarda le professioni, il partito di Matteo Salvini vince tra imprenditori, lavoratori autonomi e artigiani.

Sondaggio, Fratelli d'Italia in discesa al 18,3%

Fratelli d'Italia in terza posizione con un calo dello 0,8% al 18,3. Per Giorgia Meloni, in termini di fascia d'età, prevale il voto degli over 55 sui giovani ed è nettamente superiore il consenso maschile rispetto a quello femminale. Quanto alle professioni, FdI va bene tra imprenditori, lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, male invece tra operai e agricoltori.

Sondaggio, M5S stabile e Forza Italia in rialzo



Movimento 5 Stelle stabile al 15,9%. Giuseppe Conte più popolare tra le donne che tra gli uomini mentre gli over 55 prevalgono sui giovani. Flop clamoroso del M5S tra artigiani e commercianti. Forza Italia in rialzo dello 0,2% al 7,1. Azione al 4% (+0,2).