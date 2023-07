Sondaggio, per 6 italiani su 10 rivolte anche in Italia come in Francia

Sondaggio: rivolte in Francia, pericolo anche in Italia

Dietro alle rivolte scoppiate in Francia si cela un disagio economico dei giovani delle minoranze etniche. Ne è convinto un terzo degli italiani (33,7%) intervistati nel consueto sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 6 e il 7 luglio. Solo il 15% indica nel razzismo strutturale delle forze dell’ordine e della società francese la causa scatenante dei disordini. Il 25% punta il dito contro la poca propensione all’integrazione delle minoranze, soprattutto quelle musulmane, mentre il 20,4% dà la colpa al numero eccessivo di immigrati che sono stati fatti entrare nel Paese e ai loro discendenti.

La maggioranza degli intervistati ritiene possibile che in futuro queste rivolte potranno scoppiare anche in Italia a causa delle disuguaglianze e discriminazioni verso le minoranze etniche (21,6%) o per il troppo afflusso di immigrati che in buona parte non si vuole integrare (39,9%). Il 33,3% considera ciò poco plausibile per due motivi: in Italia c’è meno razzismo (11,3%) e gli stranieri sono maggiormente spalmati sul territorio (22%).