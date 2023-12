Sondaggio, Ursula la leader più apprezzata: bocciati Biden e Zelensky

Rilevamento radar Swg: gli italiani sognano von der Leyen e la fine dei conflitti bellici

La speranza per il 2023 era che si arrivasse alla conclusione della guerra in Ucraina, invece non solo ciò non è accaduto ma si è aggiunto un nuovo conflitto bellicco in Medioriente. L'anno che sta per arrivare porta con sè molte preoccupazioni per gli italiani. E' il principale risultato che emerge dall'ultimo sondaggio Radar dell'istituto di ricerca e analisi di mercato Swg.

I leader più amati

Facendo un resoconto delle preferenze dei diversi leader mondiali sicuramente spicca a livello internazionale la presidente delle Commissione europea Ursula von der Leyen con il 19%, seguita dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky con l'11% e Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese con il 9%. Con il medesimo voto di Macron, secondo il campione, troviamo l'americano Joe Biden ed il russo Vladimir Putin.

Gli ultimi due posti spettano al segretario generale Onu Antonio Guterres con il 7% e Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, con il 6%.

I leader più deludenti

In cima, invece, alla graduatoria dei leader che hanno deluso nel 2023 Vladimir Putin, indicato da 38 italiani su 100, seguito da Benjamin Netanyahu (23%) e Joe Biden (20%). Dietro Ursula von der Leyen (12%), Volodymyr Zelensky (11%), poi Xi Jinping ed Ercep Erdogan (10%).

I timori e le speranze degli italiani

Si conferma la tendenza degli italiani ad auspicare un’Europa con una propria politica estera più autorevole ed emancipata dalle grandi potenze, soprattutto dagli Stati Uniti, posizione sostenuta con maggiore forza dagli elettori di centrosinistra. In prospettiva, l’augurio per il 2024 è soprattutto che cessino le ostilità belliche, anche perché la possibilità di una proliferazione dei conflitti è in cima alle preoccupazioni dei cittadini per i prossimi anni. A destare timori è anche il lato economico, ovvero l’inflazione ma anche il rischio di crisi commerciali dovute al deterioramento delle relazioni tra Cina, Stati Uniti e altri grandi attori nello scenario globale.





