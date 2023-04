Sostituzione etnica, un italiano su due sta con Lollobrigida. Il sondaggio

Sostituzione etnica, il 46,4% degli italiani d'accordo con le parole del ministro Lollobrigida. Il sondaggio

Le parole del ministro Lollobrigida sul "non arrendersi all'idea della sostituzione etnica" a causa del calo della natalità trovano d'accordo il 46,4% degli italiani. Il 16,5% dà infatti ragione al ministro e un ulteriore 29,9% pensa che questa "sostituzione etnica" sia pilotata da alcune elite. Il 30,5% ritiene invece che non ci sia da preoccuparsi in quanto diventare una società multietnica può essere solo positivo per l'Italia mentre per il 19,5% l'aumento delle persone di origine straniera non è un fatto né positivo né negativo, conta la singola persona, non la sua nazionalità o quella dei genitori. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 18 e il 20 aprile.

Le parole di Lollobrigida hanno scatenato la reazione delle opposizioni, in particolare del Pd con la segretaria Schlein che ha parlato di pericolo di fascismo e di suprematismo bianco. A sposare in toto le dichiarazioni di Schlein è il 21% degli intervistati, il 20,3% le condivide in parte anche se pensa che i tempi sono cambiati, il 19,1% pensa che le espressioni sotto accusa indichino semplicemente un legittimo conservatorismo, infine il 38,1% ritiene che il vero pericolo sia l'ideologia progressista che vuole la fine dell'Italia, della sua cultura e della sua tradizione.

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 4100 interviste raccolte tra il 18 e il 20 aprile 2023.