Firenze, quattro gatti per Speranza. Il ministro parla, piazza vuota

Quattro gatti a Firenze per Roberto Speranza



Povero ministro Speranza. Credeva che la sua gestione del Covid (disastrosa) avrebbe portato consenso. Pare proprio di no. Venerdì il ministro della Salute ha tenuto un comizio a Firenze. Presenze? Quattro gatti, come si può vedere dalla foto.

"Perché non arriva una parola chiara sui vaccini? Ho sfidato Giorgia Meloni a un confronto su questo, perché continuano a usare parole che sembrano fare l'occhiolino a chi si è battuto contro i vaccini, contro le misure, contro le scelte di tutela del diritto alla salute?" si è chiesto Speranza dal palco, portando avanti il consueto attacco al centrodestra sul Coronavirus e la strategia anti-pandemia. E ancora: "Questa è una destra pericolosa da questo punto di vista che può portare a sbattere il Paese. In queste ore non dicono una parola chiara per fare l'occhiolino ai no vax", ha concluso sparando a zero Speranza.

Peccato che ad ascoltare l'uomo dei vaccini e dei Green Pass non ci fosse quasi nessuno.