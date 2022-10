Fassina: "Torno a Chigi, posizione vinta anni fa. Nessun rapporto con Meloni"

Fassina: "TORNO (scritto volutamente in maiuscolo, ndr), dopo l’aspettativa da parlamentare, alla posizione di dirigente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ho vinto oltre 20 anni fa"



"A differenza di quanto riportano alcuni quotidiani, in base a informazioni totalmente inventate, TORNO (scritto volutamente in maiuscolo, ndr), dopo l’aspettativa da parlamentare, alla posizione di dirigente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ho vinto oltre 20 anni fa".

Lo sottolinea ad Affaritaliani.it l'ex parlamentare ed economista di sinistra Stefano Fassina, dopo gli articoli usciti su alcuni giornali che scrivono che è stato assunto a Palazzo Chigi e che lavorerà con Giorgia Meloni.



"Ricordo a chi ha poca famigliarità con il lessico dell’amministrazione pubblica che, per incarico, si intende l’attività da svolgere per chi è già dentro la pubblica amministrazione. L’incarico è dovuto per legge e si ottiene attraverso interpello riservato ai dirigenti già di ruolo. Non avrò alcuna possibilità di interagire con il livello politico, dato che, giustamente, non sono in una direzione di policy, ma sono collocato all’Ufficio per il controllo interno e sono senza responsabilità decisionali. Nessun rapporto è nessun contatto con l’onorevole Giorgia Meloni. In sintesi, il mio è un percorso completamente ed esclusivamente amministrativo, originato da concorso vinto in tempi lontanissimi. Grazie", conclude Fassina.