Stop al Mes anche da Forza Italia, Tajani: "Oggi lo dirò a Conte"

"Certamente. Lo dirò oggi al presidente del Consiglio Conte". Con queste parole il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, vista l'emergenza coronavirus, l'approvazione del Mes debba essere rinviata.



Coronavirus: Tajani, Bce immetta liquidita', tagliare tassi - "L'Italia e' solo il primoPaese, dobbiamo evitare il contagio a casa nostra ma la questione e'europea e non va sottovalutata". Lo dice a Radio Anch'io su Radio 1 ilvice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che ricorda la riunionedel Consiglio europeo di oggi in teleconferenza per affrontarel'emergenza coronavirus. "Serve che la Bce immetta liquidita' e serveridurre i tassi di interesse", sottolinea.

CORONAVIRUS: TAJANI, 'A CONTE PRESENTEREMO PROPOSTE ECONOMICHE CENTRODESTRA' - "Alle 12 il centrodestra unito incontrerà il Presidente Conte. Presenteremo le misure economiche per tutelare risparmio ed imprese. Servono scelte più coraggiose anti Coronavirus". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in un tweet.

CORONAVIRUS: TAJANI, 'ITALIA DIVENTA ZONA ROSSA, ITALIANI NON HANNO CAPITO COSA DEVONO FARE' - "Tutta l'Italia diventa zona rossa. Gli italiani hanno il dovere di rispettare le regole per tutelare la salute, ma le regole del governo devono essere chiare e ben spiegate. Altrimenti c'è il caos e non ne abbiamo bisogno. Ecco perché serve Guido Bertolaso''. Lo scrive su Facebook il vicepresidente di Forza Italia, Antonio TAJANI. ''Gli italiani -avverte il numero due di Forza Italia- non hanno capito cosa devono fare domattina. Ogni giorno ricevono disposizioni diverse e non sempre riescono a comprendere le regole anti coronavirus. Serve campagna di informazione nazionale''.