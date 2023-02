Stop auto benzina-diesel, ira Salvini. "Ignoranza o ci sono altri interessi?"

"Come ministro dei Trasporti, la Lega e il governo faranno di tutto per difendere l’interesse nazionale italiano"



"Più licenziamenti in Italia e più inquinamento nel mondo, nessun aiuto all’ambiente ma solo un enorme regalo alla Cina: ignoranza e ideologia, o ci sono dietro anche altri interessi?". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini dopo la decisione del Parlamento europeo dello stop alla vendita di auto a benzina e diesel nell'Ue dal 2035. "Io come ministro dei Trasporti, la Lega e il governo faranno di tutto per difendere l’interesse nazionale italiano", spiega Salvini.



Auto, Urso: Italia in estremo ritardo, solo 36mila colonnine - "La strategia e' quella di accelerare su investimenti, tecnologie, stabilimenti, la filiera delle batterie e le colonnine elettriche. Ma siamo in estremo ritardo, lo dico con franchezza, in Italia ci sono appena 36mila colonnine di ricarica in confronto con le 90mila della piccola Olanda, negli anni passati e' stato fatto veramente poco. Chi ha governato negli scorsi anni, pur sapendo la svolta che sarebbe arrivata, non ha adattato il sistema produttivo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato a 'Radio anch'io' su Radio1, parlando del voto del Parlamento Ue che ha deciso lo stop nell 2035 della vendita di auto a motore termico.