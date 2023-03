Strage migranti, Balboni (FdI): "Piantedosi chiarisca rapidamente"

Balboni (FdI): "Da parte di Fratelli d'Italia non c'è nella maniera più assoluta alcun attacco al ministro dell'Interno o alla Lega, come leggo su alcuni giornali. Tutto falso"



"Non ho chiesto che il ministro Piantedosi venisse in audizione. Ho invitato il titolare dell'Interno, e c'è la registrazione che lo dimostra, a fugare ogni dubbio e a fare piena chiarezza su ciò che è avvenuto". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato Alberto Balboni, di Fratelli d'Italia, dopo le polemiche esplose sui giornali a seguito della tragedia di migranti sulla costa vicino a Crotone.



Le polemiche infiammano la politica con la richiesta di dimissioni di Piantedosi arrivata da più parti, anche da Carlo Calenda. "Il tema del soccorso in mare di chi è in difficoltà non appartiene all'opposizione, ma allo Stato. E ciò è molto più importante del governo. C'è il dovere di chiarire fino in fondo come si sono comportate le istituzioni preposte, siccome sono state avanzate una serie di ipotesi a carico della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e in generale della catena di comando. Proprio perché credo sia necessario rispondere velocemente alle speculazioni e alle strumentalizzazioni della sinistra è inevitabile che il tema della trasparenza riguardi tutti", argomenta il presidente della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama.



Balboni poi attacca quanto uscito stamattina su alcuni quotidiani. "Leggo fantasiose ricostruzioni giornalistiche con fonti nascoste, serve una presa di responsabilità degli organismi preposti per capire cosa e perché è successo. Io stesso ho manifestato piena solidarietà al ministro Piantedosi attaccato in modo strumentale per una frase detta in un momento di commozione, ma è chiaro che volesse dire il contrario. Da parte di Fratelli d'Italia non c'è nella maniera più assoluta alcun attacco al ministro dell'Interno o alla Lega, come leggo su alcuni giornali. Tutto falso".



Insomma, fare chiarezza subito è la richiesta di FdI. "C'è la preoccupazione che tutto si svolga alla luce del sole. I processi non si fanno sui giornali con fonti che raccontano fantasie. I fatti vanno accertati fino in fondo per non lasciare ombre e per fugare ogni dubbio. Va fatto nelle sedi proprie, in Parlamento, Commissione o in Aula, e con l'attività della Magistratura. Devo dire che il ministro Piantedosi si era già impegnato prima delle mie parole. Nel ringraziarlo, l'ho invitato a farlo nel modo più rapido possibile", conclude Balboni.