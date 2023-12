Superbonus, Maggioranza spaccata, scoppia il caso. Blitz FI, alt di Giorgetti

Maggioranza spaccata sul Superbonus, scoppia il caso

Caos sul Superbonus. A creare il corto circuito all’interno della maggioranza l’introduzione da parte di Forza Italia di un emendamento che prevede lo strumento Sal (stato di avanzamento lavori straordinari), che stando a quanto dichiarato dalla deputata azzurra Erica Mazzetti “è una proposta che non comporta costi e oneri ulteriori per lo Stato e soprattutto che salvaguarda i condomini”. Una proroga di due mesi, in sostanza, per i lavori nei condomini che potranno concludere i lavori già avviati – e certificati – e godere del Superbonus per l’anno 2023. Spietata, però, la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze che “esclude (e smentisce) qualsiasi ipotesi di proroga del Superbonus circolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa”.

"Sul superbonus stiamo ancora discutendo perché è una misura costata 130 miliardi, una vera voragine per i conti dello Stato. È un tema su cui ci si deve muovere con molta, molta accortezza, prima di scrivere una norma e di garantire che venga approvata dal Parlamento. Quindi bisogna fare riflessioni molto accurate, perché si tratta di misure che costano un sacco di soldi", ha dichiarato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine del convegno 'Manovra 2024. Tempo di bilanci' organizzato da Conflavoro pmi, e in corso a Roma.

Sul Superbonus è allo studio un emendamento da parte dei relatori "non in termini di proroga ma di Sal straordinaria" al 31 dicembre. Lo ha spiegato il relatore della manovra Guido Liris (FdI). L'emendamento che non è oneroso, ha spiegato, "fissa la possibilità di arrivare ai primi 10 giorni di gennaio 2024 con tutta la documentazione per salvaguardare l'agevolazione sui lavori fatti entro fine anno". "E' utile per il completamento dei lavori", ha aggiunto.