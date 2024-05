Superbonus, Tajani: "Crisi? Noi siamo leali con il governo". Intervista

Tajani: "Continueremo a dire, per quanto riguarda il Superbonus, che approvare leggi con effetto retroattivo mina la fiducia tra cittadini ed istituzioni"

"Noi siamo leali con il governo che sosteniamo con grande convinzione e lealtà". Con queste parole il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se si rischi una crisi di governo nel caso in cui il Superbonus non cambi, specialmente sul tema della retroattività, e se Forza Italia possa votare no in aula al Senato dopo essersi astenuta in commissione Finanze.

"Siamo al lavoro per risanare i conti pubblici. Ma non possiamo rinunciare alla nostra identità", sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri. "Siamo contro l’aumento delle tasse: ecco perché ci siamo battuti contro la tassa sullo zucchero ottenendo un grande risultato che aiuterà famiglie ed imprese. Ora gli italiani hanno un’ulteriore conferma: con Forza Italia al governo non si aumentano le tasse. Continueremo invece a dire, per quanto riguarda il Superbonus, che approvare leggi con effetto retroattivo mina la fiducia tra cittadini ed istituzioni", conclude Tajani.