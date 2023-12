Superbonus, Tajani soddisfatto: porta a casa la sanatoria. Un decreto ad hoc

Superbonus, Forza Italia vince la battaglia. Ci sarà una proroga "salva" cantieri

Il pressing di Forza Italia per ottenere una proroga sul Superbonus del 110% sembra aver sortito gli effetti sperati. Tajani, dopo le critiche all'interno del suo partito per l'astensione sul Mes, porta a casa la sanatoria per "salvare" i cantieri. Il colpo di scena - si legge su Il Corriere della Sera - arriva nella serata di ieri. Un decreto ad hoc. Fuori dal Milleproroghe, ma che procederebbe parallelamente. Se ne discuterà oggi a Palazzo Chigi. Il ministero dell’Economia sarebbe favorevole a un provvedimento che "possa tutelare i cittadini, ma anche i conti pubblici. Quindi non una proroga perché non è un segnale corretto", spiegano dal dicastero di Giorgetti. Deciderà il Consiglio dei ministri. Ma l’accordo politico tra Forza Italia e Fratelli d’Italia c’è. Al ministero si è lavorato assieme sull’impostazione del testo. Ora si tratta di trovare le coperture.

Sul tavolo le richieste di Forza Italia. A partire - prosegue Il Corriere - da una "sorta di sanatoria": l’idea è di "dare per buoni i lavori svolti. E consentire alle imprese di andare avanti senza rischiare di dover restituire i soldi, rifacendosi sui cittadini", spiegano in FI. Ma qualunque soluzione in materia sarà considerata una "vittoria politica" da Tajani che ieri, assieme al capo politico di Noi moderati, ha presentato un’iniziativa foriera di sviluppi futuri. Un intergruppo consiliare nella Regione Lazio. Prove tecniche di fusione in vista delle elezioni Ue? In comune, secondo Lupi, c’è "un pezzo di storia e un metodo: della concretezza, della serietà, della competenza da portare nell’esperienza di governo".