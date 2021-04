SuperLega? “Non tutta da buttare. Ecco come salvare il calcio”

Il progetto della Super Lega, e cioè di un campionato organizzato dai club europei più ricchi, che in Italia vede protagonisti le società della Juventus, dell’Inter e del Milan, sta suscitando numerose polemiche anche nel mondo politico. Da Matteo Salvini che bolla l’iniziativa come “calcio per pochi eletti” a Giorgia Meloni che parla di “istituzione di un’oligarchia”, passando per Enrico Letta che boccia l’idea definendola “sbagliata e intempestiva”. Lo stesso governo, come ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi, “segue con attenzione il dibattito intorno al progetto” e “sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport". Affaritaliani.it ha chiesto un parere a Paolo Barelli, esponente politico, ma anche uomo di sport. Intervistato dal nostro giornale, Barelli che è presidente della Federnuoto, non è così drastico: “Comprendo l’iniziativa, dico anche, però, che non credo possa essere gestita come vorrebbero questi grandi club”. Di qui, il suo auspicio: “Si siedano a tavolino a livello nazionale per trovare soluzioni che possano soddisfare tutti i partecipanti al gioco”.

Più nel dettaglio, Barelli spiega: “Comprendo l’esigenza, in un mondo sempre più globale, dei grandi club di poter godere di platea e audience sempre maggiori, ma sottolineo anche un altro aspetto”. Quale? “Ritengo che sia altrettanto corretto che i campionati nazionali siano l’anello di congiunzione con l’attività internazionale dei club”. Pur non volendo entrare in un ambito sportivo che non è il suo, Barelli aggiunge: “Mi auguro a questo punto che si trovi una soluzione che tenga insieme le diverse istanze. Siccome, alla fine, non parliamo di filosofia, ma di finanza, spero che si riesca a raggiungere un equilibrio tra le diverse esigenze, tenendo presente che l’attività di altissimo livello deve essere comunque collegata con quella di base perché, poi, non è che le grandi squadre prendono i loro atleti da Marte”.

Secondo il deputato azzurro, insomma, una frattura, “uno scollamento” sarebbe “negativo per tutti”. Ecco perché, continua, “le leghe dei vai Paesi dovrebbero mettersi al tavolo e lavorare ad un accordo che salvaguardi questo importante legame tra chi ha un’ambizione esclusivamente di carattere internazionale e globale e chi ha anche interessi sportivi ed economici legati all’attività del calcio a livello territoriale”. In sintesi, per il presidente della Federnuoto, la soluzione passa per “un accordo e un equilibrio di carattere finanziario tali da non compromettere l’attività nazionale”.

Infine, quanto questa iniziativa della Super Lega possa essere stata in qualche modo incoraggiata dalla pandemia, che ha messo in difficoltà anche i bilanci dei grossi club, Barelli non sa dirlo con precisione: “Probabilmente c’è anche questo, ma è un tema di cui si dibatte comunque da tempo. In generale, sono gli effetti della globalizzazione. D’altronde, ogni spot a certi livelli diventa spettacolo e interesse economico”.