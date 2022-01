Suppletive Roma, parla Lorenzo Vanni, l'uomo della strada

LORENZO VANNI, L’UOMO DELLA STRADA, candidato con una sua lista civica alle prossime elezioni suppletive del 16/01/2022, nel collegio uninominale di Roma 1... OGGI CI PARLA DELLA SUA UTOPIA OTTIMISTICA …?!

Manca poco più di una settimana alle elezioni, ci indichi almeno due iniziative concrete che vuole portare avanti in parlamento una volta eletto?

La prima iniziativa, concreta, alla quale lavorerò riguarda il mio territorio, quello dove sono nato e cresciuto, dove ho studiato e lavoro da molti anni.

Il governo ha, con il decreto legislativo “Monti” n.17/2010 n.156, art. 3, comma 5, deciso che i Municipi della Capitale dovessero passare dai numero 19 che erano ai numero 15. Poi l’assemblea capitolina con la delibera n.11 del 2013 ha accorpato 8 municipi tra cui l’ex XVII (Prati- Della Vittoria) con l’ex I Municipio.

Io, una volta eletto, proporrò subito un emendamento al decreto legislativo “Monti” per dividere nuovamente il I Municipio e il XVII al fine di accorpare i territori ex Municipio XVII (Prati - Della Vittoria) con la Balduina, riequilibrando e armonizzando così la gestione complessiva sia del Centro Storico, sia quella dei quartieri a esso limitrofi.





La seconda iniziativa, alla quale lavorerò, è di carattere puramente politico.

Proporrò a livello nazionale e europeo, anche alla luce della situazione eccezionale causata da questo virus, che, peraltro, visto anche il radicale cambio di abitudini nelle persone, sta causando il tracollo della piccola e media impresa, degli artigiani, dei commercianti, degli albergatori, dei ristoratori, del settore viaggi, tour operator, compagnie aeree, dei professionisti, l’attuazione di una N-“Uova” e più lungimirante politica per rimettere al centro dell’agenda italiana e europea le persone e il territorio, non il danaro. Un Europa eco-solidale con un vero “welfare” quindi per garantire realmente il lavoro, l’assistenza e il benessere di tutte le persone del vecchio continente. Per fare ciò dobbiamo convincere i poteri, accecati solo dalla brama di denaro, a tassare, finalmente, in modo significativo le rendite finanziarie (di qualunque tipo esse siano, non il lavoro sostenibile e reale) e abrogare il pareggio di bilancio, voluto nel 2009 dal governo Berlusconi, poi attuato dal governo Monti, che, di fatto, ha cancellato la funzione politica dal nostro Paese (con il ripristino del vecchio art. 81 della costituzione).

Nel suo contrassegno c’è un enorme “V” arancione dietro a un soggetto stilizzato che sembra ritrarla, ci può spiegare il perché del fumetto…?

Il disegno è del famoso vignettista (mio amico) Makkox che mi ha ritratto così davanti ad una “V” arancione. L’arancione è un colore positivo, simboleggia l’armonia e finora, che io sappia, non è mai stato utilizzato in politica. Oggi vista la situazione surreale che stiamo vivendo ci vuole, mi passi la battuta, davvero un supereroe che guarda il futuro dallo specchietto retrovisore, munifico, che invece della zeta apponga, a seguito delle sue splendide e lungimiranti azioni per Tutti, una “V”, ma non una “V” di vendetta, una “V” di VITTORIA. Ritengo, infatti, che: la VITA non dobbiamo sciuparla per pensare, ma per seguitare ad esistere; la VERIFICA, vorrei sempre verificare che questo sia il lavoro di un rappresentante del popolo; la VERITÀ non si può sempre conoscerla, ma proteggerla.

Perché la gente dovrebbe votarla?

Per ridare un senso alla politica. Sono più di 10 anni ormai che siamo governati da soggetti non scelti dal popolo. Sono anni ormai che i soggetti presenti nelle liste dei vari cartelli politici (come anche nel caso delle prossime elezioni suppletive in cui sono in lizza) sono scelti dai vertici dei partiti stessi, calati dall’alto e non, come un tempo, scelti dai cittadini. Ecco votando me, una persona del territorio, i cittadini hanno l’opportunità di scegliere, di votare autonomamente e direttamente la persona che conoscono da anni, sempre presente e rintracciabile sul territorio stesso. Insomma, mi pare che i cittadini abbiano un enorme opportunità vista la differenza che c’è tra lo scegliere me e una delle persone di apparato che sono in lizza.

Quale risultato si aspetta da queste elezioni…?

Guardi i candidati sono cinque... per cui se arrivo quinto abbiamo già vinto!…(sorride...) Infatti, a prescindere dal risultato elettorale, noi continueremo a lavorare al progetto politico “IL” N-“UOVO” MONDO, per far nascere, crescere e sviluppare la n-uova creatura munifica ciò, soprattutto, nell’interesse dei più Deboli, dei Giovani (che sono “IL” nostro Futuro) e per la tutela di Tutti Noi.